Україна отримає нову бронетехніку та артилерію: що відомо про чергову зустріч "Рамштайн-23"

Україна отримає від закордонних партнерів перехоплювачі для протиповітряної оборони, бронетехніку та артилерію з боєприпасами.

Про це на початку засідання Контактної групи з питань оборони України “Рамштайн-23”, заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

За його словами, пройшло вже майже два місяці з часу, як президент США Джо Байден поставив підпис під законом про виділення України допомоги на 60,8 мільярда доларів.

США продовжують передавати нашій державі необхідну безпекову допомогу. Надається вона зі складів Міністерства оборони США.

Після набуття чинності новим законом про додаткову допомогу, США вже доставили до України десятки тисяч артилерійських снарядів, тисячі протитанкових мін, сотні керованих реактивних снарядів GMLRS, протитанкове озброєння і більше засобів протиповітряної оборони, аби допомогти Україні витіснити російські сили біля Харкова.

“Президент Байден також оголосив новий пакет допомоги і ми надамо Україні більше перехоплювачів для протиповітряної оборони, бронетехніки, протитанкового озброєння та артилерійських систем і боєприпасів”, - наголосив Остін.

Водночас ця Контактна група зобов'язалася виділити понад 98 млрд доларів на безпекову допомогу Україні з лютого 2022 року.

Нагадаємо, що лише протягом минулої доби Сили оборони знищили п'ять російських човнів на півдні України. Окрім того, серед окупантів є немалі втрати.

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