Україна отримає партію вакцини від коронавірусу Moderna: коли і скільки

Поставка буде проведена в межах механізму COVAX.
Вакцина від коронавірусу Moderna надійде в липні до України. Дози надійдуть від США у межах глобального механізму COVAX.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час розмови із журналістами.
"Ми домовилися з США — вони нам обіцяють поставити 2 млн доз вакцини. Вони звернулися до мене як до міністра, чи готовий я прийняти цю вакцину за результатами переговорів міністра охорони здоровʼя і президента Володимира Зеленського під час спілкування з Джо Байденом. Вони дають їх через COVAX, через COVAX ми підписували всі документи", - заявив він.
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Також Ляшко додав, що найближчим часом до України надійде 5,32 млн доз китайської вакцини Coronavac, 2 млн доз вакцини Pfizer - 1 млн доз в липні і 1 млн у серпні.
Крім того, він додав, що Україна досягла домовленості про постачання 10 млн доз вакцини Novavax, 4 млн доз якої надійде вже в серпні. Також, за словами Ляшка, ведуться переговори про постачання в серпні й інших вакцин.
Нагадаємо, згідно з дослідженням вчених Оксфордського університету, попереднє зараження коронавірусом не обов'язково захищає від COVID-19 у довгостроковій перспективі. Пацієнти, що одужали, можуть захворіти вдруге уже через шість місяців, тому їм все рівно треба вакцинуватися.
Як повідомлялося, головний санлікар Ігор Кузін допустив можливість того, що у майбутньому можна буде комбінувати вакцини від COVID-19.