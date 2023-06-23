Україна отримає перші винищувачі F-16 на початку 2024 року — Politico

Найімовірніше, винищувачі F-16 прибудуть до України не раніше початку 2024 року.

Українські військові можуть отримати американські винищувачі F-16 аж на початку 2024 року.

Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що графіки постачань винищувачів до України досі "висять у повітрі". Ймовірно, ЗСУ зможуть отримати F-16 на початку наступного року.

Однак хто саме передасть винищувачі - також наразі незрозуміло. Це можуть бути нібито Нідерланди й Данія.

"Нідерланди та Данія, які очолюють багатонаціональну навчальну програму, найімовірніше, передадуть літаки, за словами одного теперішнього та одного колишнього чиновника Міністерства оборони, але ще нічого не вирішено", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, коаліція західних країн розглядає ще одну країну як можливе місце для навчання українських пілотів керувати винищувачами F-16. Це дозволить військовим літакам з'явитися в українському небі вже за кілька місяців.

Читайте також: