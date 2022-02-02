Україна отримає першу партію ліків проти COVID-19: коли очікують поставку

До регіонів вже було доставлено першу партію препарату "Ремдесивір".
Міністерство охорони здоров'я очікує поставку перших 60 тисяч курсів препарату "Молнупіравір" для лікування COVID-19 в суботу, 5 лютого.
Про це під час засідання Комітету ВР з питань здоров'я нації сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише "Укрінформ".
"Очікуємо першу поставку 60 тис. курсів у суботу препарату "Молнупіравір", який був законтрактований нами. Це противірусний препарат прямої дії", - сказав Ляшко, додавши, що до регіонів вже було доставлено першу партію препарату "Ремдесивір" для лікування COVID-19.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Нагадаємо:
Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) 27 січня схвалило використання таблеток від COVID-19 виробництва компанії Pfizer для лікування дорослих з ризиком важких захворювань. Пігулки виготовлено на тлі збільшення випадків захворюваності на штам "Омікрон".
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