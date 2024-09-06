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Україна отримає ще 77 танків Leopard та 12 гаубиць від Німеччини та її партнерів

Україна отримає ще 77 танків Leopard та 12 гаубиць від Німеччини та її партнерів

Танк Leopard 1 A5 / Фото: armyinform.com.ua

Танки Україні передасть Німеччина у співпраці з Данією та Нідерландами.

Німеччина поставить Україні ще 12 гаубиць Panzerhaubitze 2000, а також разом з іншими партнерами передасть Києву 77 танків Leopard 1A5.

Про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив на засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", повідомляють Spiegel та Tagesschau.

Міністр сказав, що Німеччина передасть Україні 12 гаубиць Panzerhaubitze 2000 на 150 млн євро. Шість машин будуть передані державі цього року, ще шість – 2025 року. 

Пісторіус також поінформував, що ФРН разом з іншими європейськими партнерами готуються передати Україні 77 основних бойових танків Leopard 1A5. Міністр оборони зазначив, що союзники хочуть зробити це "якомога швидше".

Повідомляється, що танки Leopard 1A5 Україні передасть Німеччина у співпраці з Данією та Нідерландами.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 6 вересня оголосить про новий пакет військової допомоги для України на 250 млн доларів.

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