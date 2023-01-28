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Україна очікує отримати від партнерів щонайменше 24 винищувачі — речник Повітряних сил ЗСУ

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Україна очікує отримати від партнерів щонайменше 24 винищувачі — речник Повітряних сил ЗСУ

Фото: Associated Press

Україна очікує отримати першу партію з 24 винищувачів від міжнародних союзників.

Україна має переходити на зразки західної техніки, зокрема, сучасні винищувачі. Наразі може йтися про постачання літаків певними підрозділами, як це відбувається з іншими типами озброєння.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі іспанському виданню El Pais.

За його словами, наразі йдеться про два батальйони винищувачів, у кожному з яких буде по 12 літаків. Пріоритетом для України є американські F-16, хоча Київ розглядає варіант французьких бойових літаків Rafale і шведських Gripen.

Зазначається, що це буде лише невідкладною першою частиною нових поставок зброї Україні. Однак речник Повітряних сил зауважив, що, крім складних політичних дискусій та рішень щодо передачі літаків, Україна не зможе відразу розраховувати на сучасні винищувачі на полі бою. Зокрема, українським пілотам та командам наземного обслуговування необхідно щонайменше пів року на навчання.

Додамо, що пізніше Юрій Ігнат пояснив та доповнив інформацію щодо 24 літаків для України. За його словами, вона була невірно перекладена в інтерв'ю іспанському журналісту.

Нагадаємо, раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, чому Україні так необхідні винищувачі F-16 і чим вони особливі. За його словами, винищувачі F-16 можуть здійснювати удари по наземних цілях різними типами зброї, а також можуть стати частиною ППО, щоб захистити небо над Україною.

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Дата публікації
Перегляди
6025
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