Україна отримає системи ППО від США: Остін пообіцяв зробити це настільки швидко, наскільки можливо

Одна із систем ППО, яку запитує Україна, є Hawk або вдосконалена система Hawkeye.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати нададуть Україні системи ППО настільки швидко, наскільки це фізично можливо.

Про це очільник Пентагону заявив 12 жовтня, повідомила у Мережі американська журналістка Кейтлін Дорнбос.

"Системи будуть надані настільки швидко, наскільки ми фізично зможемо їх туди доставити. Тому, як я вже сказав раніше, ми зосереджуємося на цьому, і ми надамо наявні у нас системи – які наявні у таких країн, як Німеччина", – розповів Остін.

Він дода, що США спробують забезпечити Україну додатковими боєприпасами до систем, що якими вже користуються ЗСУ.

Водночас голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі повідомив, що однією із систем протиповітряної оборони, яку запитує Україна, є Hawk або вдосконалена система Hawkeye.

"Це система середньої висоти, середньої дальності. Це стара система, але вона досить ефективна", – зазначив Міллі.

Системи ППО для України

Надання України систем протиповітряної оборони було головною темою засідання у форматі "Рамштайн", перша частина якого відбулася 12 жовтня.

Ще до зустрічі український президент Володимир Зеленський заявив про очікування прогресу щодо надання систем ППО, ПРО, інших видів озброєння і боєприпасів.

На "Рамштайні" міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен оголосила про передавання Україні додаткових зенітних ракет вартістю 15 млн євро.

Зауважимо, що 11 жовтня Україна отримала від Німеччини систему ППО IRIS-T.

НАТО обіцяє Україні більше систем ППО: результати першого дня "Рамштайна"

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