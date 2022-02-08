Україна отримає від Британії ракети для боротьби з російським флотом — Пристайко

За словами дипломата, з Британією вже підписано військових угод на 2 млрд доларів.
Україна отримає від Британії ракетне озброєння для протидії російському флоту у Чорному та Азовському морях.
Про це розповів посол України у Великій Британії, ексголова МЗС Вадим Пристайко в інтерв'ю радіо "НВ".
"Британія після виходу з ЄС шукає нових друзів, і Україна на цю кандидатуру в принципі підходить. Незважаючи на багаж проблем, які тягне дружба з нашою державою, а це перш за все протистояння з РФ, Британія готова до такого кроку", — сказав дипломат.
За словами Пристайка, демонстрацією цієї готовності з боку Британії є постачання озброєнь Україні. Так, вже підписано військових угод на 2 млрд доларів.
"Наші ЗСУ таких серйозних коштів ззовні ніколи не отримували", — зазначив посол.
Пристайко уточнив, що угоди передбачають реалізацію чотирьох конкретних проєктів:
- два кораблі-тральники, які зараз перебувають у Шотландії, і переобладнуються під потреби українських військових;
- наступні кораблі будуватимуться на українських верфях;
- два порти: один у Чорному, інший — в Азовському морі;
- ракетне озброєння.
"І вперше наші ВМС отримають реальну зброю: ракети, які нам дозволять що-небудь протиставити Росії у Чорному і Азовському морях", — підсумував дипломат.
Нагадаємо, що Велика Британія відправила до України елітний спецназ.
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