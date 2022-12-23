Україна отримає від Естонії безпілотники та зимове спорядження

Естонія передасть Україні черговий пакет військової допомоги. Відповідне рішення ухвалив уряд країни.

Про це повідомляє Міністерство оборони Естонії.

"Україна, як і раніше, потребує нашої допомоги та підтримки у протистоянні російській агресії. Наш пакет допомоги цього разу відповідає запитам про допомогу, що надійшли від України, а також двостороннім угодам Сил оборони та Кайтселійта з їхніми партнерами в Україні", – сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

До нового пакету допомоги увійшли безпілотники, набори для чищення зброї, засоби індивідуального захисту та зимове обмундирування.

Раніше Естонія передавала Україні джавеліни, гаубиці, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, засоби зв'язку, медикаменти, засоби індивідуального захисту та сухпайки.

У співпраці з Німеччиною Естонія передала Україні два польові шпиталі та медикаменти на суму близько 15 мільйонів євро. У співпраці з Нідерландами та Норвегією Естонія надала третій польовий госпіталь за 7,8 млн євро.

Підтримка України Естонією

18 жовтня парламент Естонії визнав керівний режим в Російській Федерації терористичним.

У Естонії та Литві закликають ЄС збільшити постачання зброї Україні для відсічі російській збройній агресії.

27 листопада стало відомо, що Естонія продовжить тренувати українських військових.

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