Україна отримає від Італії 200 млн євро кредиту на зарплати вчителям

Україна візьме кредит на 15 років.

Україна отримає від Італії 200 млн євро кредиту на зарплати українським вчителям. У вівторок, 12 липня, український уряд ухвалив відповідну постанову.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів.

"Кабінет міністрів України ухвалив постанову про залучення безвідсоткового кредиту від Італії на суму до 200 млн євро через адміністративний рахунок МВФ. Кошти будуть направлені до Держбюджету України на фінансування заробітних плат педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що Італія надасть кредит на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком на 7,5 років). Відсотки за користування кредитом не нараховуються.

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