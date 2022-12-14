Україна отримає від Норвегії 10 мостів, щоб ними замінити зруйновані

Україна отримає від Норвегії десять мостів, щоб замінити ті, що були зруйновані внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Гуйтфельдт, пише Norway Postsen.

Вартість мостів – 30 млн норвезьких крон (близько 3 млн доларів США), їх профінансують з гуманітарного бюджету МЗС.

"Війна Росії цинічно знищила важливі складові української інфраструктури. Україна цілковито залежить від нормального дорожного сполучення у тому, щоб забезпечувати постачання продуктів, води, ліків, перевозити поранених до лікарень", – зазначила вона.

Конструкційні елементи повезуть в Україну 32 трейлерами, перший з них вже вирушив в дорогу.

"Війна в Україні може тривати довго, і ми готові надавати допомогу довго. Ближчим часом уряд оголосить наші нові внески, на додачу до близько 14 млрд крон допомги, яку ми вже надали або пообіцяли", – зазначила Аннікен Гуйтфельдт.

Допомога Україні

Шведський уряд виділив для України ще близько 55 мільйонів євро на відновлення обʼєктів, зруйнованих в результаті російської агресії.

Країни ЄС вже передали Україні 550 генераторів.

Сьогодні, 14 грудня, Єврокомісія виплатила третій і останній транш у розмірі 500 мільйонів євро в рамках пакета макрофінансової допомоги на 5 мільярдів євро для України.

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