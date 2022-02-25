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Україна отримає від партнерів додаткову зброю та інші ресурси - міністр оборони

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Україна отримає від партнерів додаткову зброю та інші ресурси - міністр оборони

УНІАН

Україні вже вдалось зламати плани російських окупантів.

Україна невдовзі отримає від своїх партнерів додаткову зброю та інші ресурси. 

Про це повідомляє міністр оборони Олексій Резніков. 

"Я майже усю ніч спілкувався з колегами-міністрами оборони держав, що надають нам постійну підтримку. Реакція світу стає більш чіткою. Невдовзі ми отримаємо додаткове посилення у вигляді сучасної зброї та інших ресурсів від наших партнерів. Нам вже вдалося зламати плани російських окупантів. Тепер важливо знищити морок брехні, який створює Кремль. І це буде кінцем серійного вбивці і ґвалтівника, який атакує сусідів", - написав Резніков. 

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