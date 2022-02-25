Україна отримає від партнерів додаткову зброю та інші ресурси - міністр оборони

Україні вже вдалось зламати плани російських окупантів.

Україна невдовзі отримає від своїх партнерів додаткову зброю та інші ресурси.

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Про це повідомляє міністр оборони Олексій Резніков.

"Я майже усю ніч спілкувався з колегами-міністрами оборони держав, що надають нам постійну підтримку. Реакція світу стає більш чіткою. Невдовзі ми отримаємо додаткове посилення у вигляді сучасної зброї та інших ресурсів від наших партнерів. Нам вже вдалося зламати плани російських окупантів. Тепер важливо знищити морок брехні, який створює Кремль. І це буде кінцем серійного вбивці і ґвалтівника, який атакує сусідів", - написав Резніков.