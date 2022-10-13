Україна отримає від Португалії шість радянських гелікоптерів "Камов"

Гелікоптери, що будуть передані Україні, були позбавлені ліцензій через санкції проти Росії.

Україна отримає від Португалії шість гелікоптерів "Камов" радянського виробництва, позбавлених ліцензії через запроваджені проти Росії санкції.

Про це заявила міністерка оборони Португалії Елена Каррейрас після міністерської зустрічі членів НАТО у Брюсселі 13 жовтня, повідомляє Observador.

Вона запевнила, що передавання техніки відбудеться якнайшвидше.

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"На прохання України і в координації з Міністерством внутрішніх справ ми надамо в розпорядження України наш парк вертольотів "Камов", які через нинішній сценарій, санкції, накладені на Росію, ми більше не можемо експлуатувати. Фактично вони не мають сертифікатів льотної придатності, і ми навіть не зможемо їх відремонтувати", – розповіла очільниця португальського Міноборони.

Вона додала, що ці гелікоптери будуть надзвичайно корисними для України. Міністерка уточнила, що один із гелікоптерів зламався внаслідок аварії, тож Україна має відремонувати його.

Португалія також готова брати участь у тренувальній місії ЄС із надання військової допомоги Україні. Проте відповідні форми ще обговорюються.

Україна вже отримала раніше від Португалії певні види техніки, озброєння, боєприпаси, бронетехніку, системи зв'язку та безпілотники, медичні засоби.

Останні новини про військову допомогу Україні

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Україна отримає від Альянсу засоби для боротьби з безпілотниками, аби захистити від російських атак цивільну інфраструктуру.

Україна також отримає системи ППО від США: там пообіцяли зробити це настільки швидко, наскільки можливо.

А Велика Британія надасть Україні ракети для зенітно-ракетних комплексів NASAMS.