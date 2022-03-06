Україна отримає від Європейського інвестиційного банку 639 млн євро

Україна також провела перший випуск військових облігацій.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму відеозверненні повідомив, що Україна веде переговори з усіма міжнародними організаціями і країнами про фінансову допомогу.
Так, Європейський інвестиційний банк перенаправить з інших проектів в державний бюджет України 639 млн євро.
"На уряді ми вже ухвалил необхідні для цього документи. Міністерство фінансів вже провело перший випуск військових облігацій. На підході другий. Кожен, хто готовий прокредитувати Україну, наших військових, наших лікарів, працівників критичної інфраструктури, може це зробити, придбавши військові облігації", - заявив він.
Він також повідомив, створюються відповідні фонди, з яких спрямовується на відновлення України відповідні кошти.
Уряд вже уповноважив відповідні міністерства на відкриття в Національному банку України чотирьох рахунків, на які будуть зараховуватись кошти від фізичних осіб, організацій, від компаній, від міжнародних фінансових організацій.
Мова про Фонд відновлення і трансформації економіки, про Фонд підтримки малого та середнього бізнесу, про Фонд відновлення майна і зруйнованої інфраструктури, тут мова йде і про домівки, і про квартири, і про те житло, яке втратили люди, а також Фонд обслуговування і погашення державного боргу.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.