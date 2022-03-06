Україна отримає від Європейського інвестиційного банку 639 млн євро

Україна також провела перший випуск військових облігацій.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму відеозверненні повідомив, що Україна веде переговори з усіма міжнародними організаціями і країнами про фінансову допомогу.

Так, Європейський інвестиційний банк перенаправить з інших проектів в державний бюджет України 639 млн євро.

"На уряді ми вже ухвалил необхідні для цього документи. Міністерство фінансів вже провело перший випуск військових облігацій. На підході другий. Кожен, хто готовий прокредитувати Україну, наших військових, наших лікарів, працівників критичної інфраструктури, може це зробити, придбавши військові облігації", - заявив він.

Він також повідомив, створюються відповідні фонди, з яких спрямовується на відновлення України відповідні кошти.

Уряд вже уповноважив відповідні міністерства на відкриття в Національному банку України чотирьох рахунків, на які будуть зараховуватись кошти від фізичних осіб, організацій, від компаній, від міжнародних фінансових організацій.

Мова про Фонд відновлення і трансформації економіки, про Фонд підтримки малого та середнього бізнесу, про Фонд відновлення майна і зруйнованої інфраструктури, тут мова йде і про домівки, і про квартири, і про те житло, яке втратили люди, а також Фонд обслуговування і погашення державного боргу.