Україна отримає запрошення вступити до НАТО, але є нюанс - Подоляк

У Зеленського впевнені, що Україна отримає запрошення вступити до НАТО на наступному саміті альянсу, який має відбутися 2024 року у Вашингтоні.

Таку думку висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі Радіо Свобода.

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Він впевнений, що це станеться, - на 100%.

"Тому що, я думаю, до цього часу Росія остаточно втратить суб'єктність і перестане існувати як країна, яка може вести ті чи інші війни. Я так делікатно кажу про те, що Україна до цього часу має вже виграти цю війну. І, безумовно, це буде історично зафіксовано", - сказав він та додав, що країна-переможець є ключовим членом НАТО, бо вона має бойовий досвід та потужну армію, яка буде в Україні.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Нагадаємо, Володимир Зеленський розкритикував членів НАТО за невизначеність та неготовність ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу. Також він засудив рішення партнерів, які на саміті НАТО у Вільнюсі обговорюються формулювання про Україну без України.

Тим часом президент США Джо Байден на саміті заявив, що країни-члени НАТО узгодили спільну позицію щодо інтеграції України до оборонного Альянсу. Про що йдеться - він не розкрив. Та додав, що зараз для України і НАТО "дуже важливий, критичний момент".

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