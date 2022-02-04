Україна отримуватиме від США інформацію про можливі російські провокації

Україна отримуватиме від США інформацію про можливі російські провокації

Оприлюднення таких планів дозволить уникнути їх втілення.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у телефонній розмові з державним секретарем США Ентоні Блінкеном подякував за інформацію щодо можливої підготовки Російською Федерацією сфабрикованих приводів для загострення.

Про це повідомили у пресслужбі уряду в п’ятницю, 4 лютого.

Міністр і держсекретар погодилися, що публікація такої інформації дозволяє упередити втілення подібних планів у дійсність та домовилися і надалі взаємодіяти у цій сфері.

Під час телефонної розмови держсекретар США також поінформував главу української дипломатії щодо підсумків своїх контактів цього тижня з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав “маячнею” заяву Сполучених Штатів про те, що Москва готує фейкове відео як привід для вторгнення до України.

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