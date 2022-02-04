Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Україна отримуватиме від США інформацію про можливі російські провокації

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Україна отримуватиме від США інформацію про можливі російські провокації

Associated Press

Оприлюднення таких планів дозволить уникнути їх втілення.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у телефонній розмові з державним секретарем США Ентоні Блінкеном подякував за інформацію щодо можливої підготовки Російською Федерацією сфабрикованих приводів для загострення.

Про це повідомили у пресслужбі уряду в п’ятницю, 4 лютого.

Міністр і держсекретар погодилися, що публікація такої інформації дозволяє упередити втілення подібних планів у дійсність та домовилися і надалі взаємодіяти у цій сфері.

Під час телефонної розмови держсекретар США також поінформував главу української дипломатії щодо підсумків своїх контактів цього тижня з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав “маячнею” заяву Сполучених Штатів про те, що Москва готує фейкове відео як привід для вторгнення до України.

Читайте також:

Наступна публікація