Військова допомога від США / © ТСН.ua

До України прибула перша партія американської зброї, придбаної у США країнами-членами НАТО за програмою Priority Ukraine Requirements List (PURL).

Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на неназваного чиновника Альянсу.

За словами співрозмовника видання, найближчим часом очікуються нові постачання. Джерело стверджує, що більше пакетів допомоги "вже в дорозі".

Раніше стало відомо, що адміністрація Дональда Трампа схвалила перші пакети військової допомоги для України за новою моделлю фінансування оборони коштом союзників по НАТО.

Рішення про використання нової моделі відповідає передвиборчим обіцянкам Дональда Трампа щодо збільшення фінансового внеску європейських країн у колективну оборону.

Хоча США залишаються ключовим постачальником озброєння, новий механізм гарантує, що ці закупівлі зброї оплатять партнери.

Нагадаємо, завдяки новому механізму союзники по НАТО сподіваються забезпечити Україну зброєю на суму близько 10 мільярдів доларів.