Україна отримала перший транш від МВФ за новою програмою: яка його сума

МВФ / © Associated Press

Україна отримала 1,5 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду у межах Механізму розширеного фінансування (EFF). Це перший транш за новою чотирирічною програмою співпраці.

Про це повідомляє прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Що відомо про транш

Отримані кошти вже надійшли до державного бюджету та будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків, а також на підтримку макрофінансової стабільності країни в умовах повномасштабної війни.

Загальний обсяг програми співпраці становить 8,1 млрд доларів.

Від початку повномасштабного вторгнення Україна залучила до держбюджету 14,9 млрд доларів фінансової допомоги від МВФ.

Українська сторона висловила вдячність міжнародним партнерам за довіру та послідовну підтримку. Водночас держава продовжує виконання узгоджених реформ, спрямованих на збереження макроекономічної стабільності, посилення державних інституцій та подальше просування курсу на європейську інтеграцію.

Нагадаємо, Україна має виконати низку структурних зобов’язань перед МВФ у межах програми EFF, від яких залежить подальше фінансування. Йдеться про податкові зміни на 2026–2027 роки (оподаткування доходів із цифрових платформ, скасування пільг на імпорт малих посилок, збереження військового збору 5%, перегляд ПДВ-пільг для ФОПів), призначення керівника митниці, посилення корпоративного управління держбанків, оновлення правил трансфертного ціноутворення та аналіз витрат на енергетику із можливим поступовим переглядом тарифів із захистом вразливих груп. Виконання цих умов має забезпечити макрофінансову стабільність і продовження підтримки з боку МВФ.