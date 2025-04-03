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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Україна отримала термінали Starlink від Польщі: Федоров сказав, куди їх передадуть

“Старлінки” допомагатимуть жителям прифронтових територій залишатися на зв’язку.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації

Віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров / © Associated Press

Ще п’ять тисяч терміналів Starlink Україна отримала від Польщі. Вони забезпечать безперебійний зв’язок у місцях, де той найбільше потрібен, — лікарнях, школах, на об’єктах критичної інфраструктури.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Старлінки» допомагатимуть жителям прифронтових територій залишатися на зв’язку: телефонувати рідним, викликати екстрені служби, читати новини. Через обстріли та руйнування базових станцій на деокупованих територіях звичайний зв’язок недоступний, повідомив міністр.

«Завдяки співпраці Мінцифри з міжнародними партнерами й донорами Україна отримала понад 50+ тисяч терміналів Starlink, з них найбільше — 29 500 — від Польщі», — додав він.

Також Федоров висловив вдячність віцепремʼєр-міністру і міністру цифровізації Польщі Кшиштофу Гавковському та Уряду Польщі за внесок в українську стійкість.

Нагадаємо, раніше волонтерка, керівниця Центру підтримки авіарозвідки Марія Берлінська розповіла, як українські військові на фронті підтримують зв’язок між собою за допомогою супутникового зв’язку Starlink.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЄВРОПІ ТАКЕ Й НЕ СНИЛОСЯ! «ДІЯ» анонсувала ОНОВЛЕННЯ, яке СТОСУЄТЬСЯ КОЖНОГО!

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