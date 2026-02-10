Україна отримала зброю, яку нам не давали США: як вона змінить фронт

Тактичний радар раннього виявлення Lanza LTR-25 / © скриншот з відео

Збройні сили України отримали новітній тактичний радар раннього виявлення Lanza LTR-25 виробництва компанії Indra. Ця подія стала знаковим поворотом у політиці союзників, адже надає Києву можливості глибинного моніторингу неба, які раніше блокувалися іншими партнерами через побоювання ескалації.

Про те, як Мадрид надав Україні технологію, яку тривалий час відмовлявся передавати Вашингтон, пише іспанське видання Xataka.

Стратегічна перевага Lanza LTR-25

Передача Lanza LTR-25 заповнює критичну нішу в обороні України, дозволяючи виявляти цілі на великих відстанях. Радар діє як «мультиплікатор сили»: він бачить загрозу задовго до підльоту, що дає українським силам дорогоцінний час для реакції на масовані ракетні атаки та нальоти безпілотників.

Система легко інтегрується в єдину мережу з комплексами Patriot, NASAMS та IRIS-T, що значно підвищує їхню ефективність. Завдяки роботі в L-діапазоні радар здатний «бачити» навіть складні цілі з малою відбивною поверхнею, такі як дрони «Шахед» або крилаті ракети, що летять на низькій висоті.

Вартість Lanza LTR-25 і захист від РЕБ

Ціна цього високотехнологічного комплексу становить орієнтовно 37 мільйонів євро. Як зазначає портал «Мілітарний», йдеться про мобільну 3D-станцію з фазованою антенною решіткою, яка спеціально спроєктована для роботи в умовах насиченої радіоелектронної боротьби ворога.

Крім того, Lanza LTR-25 розроблена за принципом максимальної мобільності: її можна швидко перевезти літаком C-130 або вантажівкою. Така тактика швидкої зміни позицій є життєво необхідною на фронті, де російські війська постійно полюють на українські радіолокаційні станції.

