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Україна отримає додаткові ракети для ППО: Зеленський розкрив подробиці
Володимир Зеленський повідомив, що Німеччина передасть Україні додаткові ракети для систем протиповітряної оборони, щоб посилити захист від російських атак.
Україна отримає нові партії ракет для систем протиповітряної оборони від Німеччини.
Про це у своєму зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.
Ракети для ППО України — що відомо
За словами глави держави, сьогодні він заслухав постійні доповіді головнокомандувача та командувача Повітряних сил щодо захисту від російських безпілотників. Крім того, українська сторона детально обговорює з партнерами надання додаткових пакетів ППО.
«Сьогодні у нас є рішення Німеччини, будуть ще додаткові ракети для ППО. Канцлер мені це сьогодні підтвердив. Дякую тобі, Фрідріху», — зазначив президент.
Президент додав, що Україна домовляється з іншими партнерами про всю необхідну допомогу. Водночас влада намагається якомога швидше налагодити роботу українських виробників, щоб ефективно протистояти новим тактикам ворожих дронів.
Дефіцит ракет ППО — останні новини
Нагадаємо, за інформацією Associated Press, у Європі виник дефіцит ракет-перехоплювачів Patriot. Одна із причин — це війна США з Іраном.
Раніше у Financial Times писали, що у серпні під час російських ударів по Києву пускові установки Patriot залишалися без ракет-перехоплювачів, тому ППО не змогла перехопити балістичні ракети.
Також ЄС та НАТО тиснуть на Іспанію та Грецію щодо передачі Україні ракет до Patriot.