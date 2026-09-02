Україна отримає додаткові ракети для ППО: Зеленський розкрив подробиці

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Реклама

Україна отримає нові партії ракет для систем протиповітряної оборони від Німеччини.

Про це у своєму зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

Реклама

Ракети для ППО України — що відомо

За словами глави держави, сьогодні він заслухав постійні доповіді головнокомандувача та командувача Повітряних сил щодо захисту від російських безпілотників. Крім того, українська сторона детально обговорює з партнерами надання додаткових пакетів ППО.

Реклама

«Сьогодні у нас є рішення Німеччини, будуть ще додаткові ракети для ППО. Канцлер мені це сьогодні підтвердив. Дякую тобі, Фрідріху», — зазначив президент.

Президент додав, що Україна домовляється з іншими партнерами про всю необхідну допомогу. Водночас влада намагається якомога швидше налагодити роботу українських виробників, щоб ефективно протистояти новим тактикам ворожих дронів.

Дефіцит ракет ППО — останні новини

Нагадаємо, за інформацією Associated Press, у Європі виник дефіцит ракет-перехоплювачів Patriot. Одна із причин — це війна США з Іраном.

Раніше у Financial Times писали, що у серпні під час російських ударів по Києву пускові установки Patriot залишалися без ракет-перехоплювачів, тому ППО не змогла перехопити балістичні ракети.

Реклама

Також ЄС та НАТО тиснуть на Іспанію та Грецію щодо передачі Україні ракет до Patriot.

Новини партнерів