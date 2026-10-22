Україна отримає доступ до закупівельного агентства НАТО: чим новий механізм відрізняється від PURL

НАТО відкриває Україні новий канал закупівель зброї / © depositphotos.com

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Україна розширює можливості закупівлі озброєння та військового обладнання через структури НАТО. Новий механізм має допомогти отримувати необхідні товари швидше й за нижчими цінами, а також спростити доступ до мережі постачальників Альянсу.

Про це пише Reuters.

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Як працюватимуть закупівлі через NSPA

Йдеться про Агентство НАТО з підтримки та закупівель — NSPA (NATO Support and Procurement Agency). Україна вступає з ним у партнерство, яке відкриває додатковий канал придбання оборонних товарів. Раніше Києву доводилося значною мірою покладатися на двосторонні переговори з окремими партнерами.

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Директорка NSPA з підтримки операцій Жаклін Борсбум пояснила, що новий механізм дасть Україні доступ до експертизи агентства у сфері закупівель, супровідних послуг і налагодженої промислової бази. За її словами, це також може створити ефект масштабу: великі замовлення дозволяють об’єднувати потреби й потенційно зменшувати вартість придбання.

Наприклад, Україна зможе передати агентству запит на закупівлю 30 тисяч комплектів військової форми, а NSPA організує процес придбання. Це не означає, що всі товари автоматично надаватимуть безкоштовно: йдеться передусім про новий механізм організації закупівель.

Партнерство важливе і для українських виробників. Ще у квітні НАТО дозволило оборонним компаніям з України брати участь у тендерах NSPA. Минулого тижня агентство організувало в Києві зустріч приблизно для 150 українських компаній, де пояснювало, як зареєструватися серед потенційних постачальників і претендувати на контракти.

Глава місії України при НАТО Альона Гетьманчук сподівається, що співпраця відкриє українським виробникам ширший доступ до оборонно-промислової екосистеми Альянсу та його контрактів. Для української галузі це можливість не лише закуповувати необхідне, а й пропонувати власні розробки закордонним замовникам.

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Чим NSPA відрізняється від PURL

Обидва механізми пов’язані з постачанням озброєння Україні, але виконують різні функції.

PURL — це механізм, за яким країни НАТО та партнери фінансують закупівлю критично важливого американського озброєння для України. НАТО координує формування пакетів відповідно до українських потреб і організовує доставлення обладнання. Альянс пояснює, що в межах PURL союзники купують у США необхідне обладнання, яке потім передають Україні.

NSPA, натомість, є закупівельним агентством НАТО, через яке Україна зможе організовувати придбання військових товарів. Його роль — забезпечити доступ до закупівельної експертизи, постачальників і промислової бази Альянсу. Крім того, українські оборонні компанії зможуть брати участь у відповідних тендерах.

Отже, PURL передбачає фінансування союзниками пакетів американського озброєння для України, а партнерство з NSPA розширює можливості централізованих закупівель. Ці інструменти не обов’язково конкурують між собою: вони можуть доповнювати один одного залежно від потреб української оборони та доступних постачальників.

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Постачання зброї Україні — останні новини

Питання безперервного постачання західного озброєння залишається для України критично важливим на тлі нестабільності у відносинах зі США. У НАТО запевняють, що постачання зброї через PURL триває. За цією програмою країни-партнери фінансують закупівлю американського озброєння для української армії.

Водночас Україна стикається із затримками окремих поставок. Зокрема, передавання ракет Patriot, за інформацією Kyiv Independent, відбувається повільніше, ніж очікувалося, попри те, що частина озброєння вже оплачена. Такі затримки посилюють потребу в додаткових способах забезпечення української армії необхідним обладнанням.

На ситуацію впливає і політична напруженість між Києвом та Вашингтоном. У НАТО побоюються, що погіршення відносин між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським може створити ризики для військової підтримки України, зокрема для постачання американської зброї, яку фінансують європейські партнери. За таких обставин розширення каналів закупівель через структури НАТО може стати для Києва важливим способом диверсифікувати постачання.

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