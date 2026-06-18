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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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42
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Україна отримає сім винищувачів F-16 від Бельгії: заява міністра оборони

Бельгія передасть Україні 7 одиниць F-16.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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F-16

F-16 / © Associated Press

Цього року Бельгія планує передати Україні сім винищувачів F-16. Три з них будуть використовуватися для виконання бойових завдань, а інші стануть джерелом запчастин.

Про це повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен, інформує «Новини LIVE».

Він зазначив, що F-16 є ефективними платформами, зокрема для протидії ракетам, крилатим ракетам та іншим повітряним загрозам.

«Я запропоную уряду відправити всі наші винищувачі до України у найближчі роки. Це залежить від наявності. Бо у нас є спроможність DCA. Ми маємо свою роль у ядерній доктрині», — сказав він.

Міністр підкреслив, що країна повинна зберігати власний оборонний потенціал у межах ядерної стратегії НАТО, тому передача літаків відбуватиметься поетапно.

Окрім цього, Франкен очікує на зустріч із Володимиром Зеленським у Брюсселі, де планується обговорити подальшу військову підтримку України.

Раныше Норвегія передала Україні винищувачі F-16. Йдеться про шість одиниць. Так, літаки можуть бути введені в експлуатацію найближчим часом. Спершу має завершитися підготовка та ремонт.

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Дата публікації
Кількість переглядів
42
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