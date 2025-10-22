Україна отримає від Швеції винищувачі Gripen: Зеленський назвав термін

Швеція дає Україні винищувачі Gripen / © Defence express

Україна отримає від Швеції винищувачі Gripen вже у 2026 році.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками переговорів зі швецьким прем’єром Ульфом Крістерссоном.

За словами Зеленського, одна з ключових тем перемовин зі Швецією — посилення оборонних спроможностей України.

«Розглядаємо літаки JAS 39 Gripen як один із найефективніших елементів цього та розраховуємо на отримання перших „гріпенів“ вже у 2026 році», — повідомив глава держави.

Сторони звернули увагу на проблеми української енергетики, зважаючи на постійні атаки з боку Росії на енергетичну інфраструктуру.

Також вони обговорили ситуацію з ППО та реалізацію ініціативи PURL (Prioritized Ukraine Requirements List — Список пріоритетних вимог для України. Це ініціатива США і НАТО, що дозволяє забезпечувати Україну критично необхідними озброєннями).

Раніше прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підтвердив готовність дати Gripen, але уточнив, що перші літаки можуть надійти лише через кілька років.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до спільного виробництва дронів зі Швецією