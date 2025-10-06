- Дата публікації
Україна отримає від Словаччини "Божену": що це за обладнання
Україна отримає від Словаччини ще п’ять машин для розмінування Bozena та іншу допомогу.
Україна отримає від Словаччини декілька машин для розмінування Bozena та іншу техніку.
Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль ввечері 6 жовтня.
Шмигаль підписав з віцепрем’єр-міністром, міністром оборони Словаччини Робертом Калиняком угоду про передавання обладнання та техніки нелетального призначення.
«Словаччина безоплатно надасть Україні інженерну й будівельну техніку, зокрема машини Bozena, транспорт, комплекси розмінування, засоби медичної евакуації», — повідомив очільник Міноборони.
Окремо український міністр подякував за пакети допомоги, які вже надала Словаччина. Братислава працює над новим, п’ятнадцятим пакетом підтримки.
Сторони також обговорили перспективи співпраці між українськими та словацькими компаніями.
Раніше міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк анонсував переговори про спільні оборонні проєкти з Україною.