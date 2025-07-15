В Україні з’явилася нова серія безпілотних катерів для боїв на річці

Річковий безпілотний Black Widow / © Суспільне

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Україна запускає нове покоління безпілотних катерів, здатних проникати в найвужчі річкові канали та вражати ворога з неочікуваних напрямків. Ці дрони змінюють правила гри на воді, особливо на фронтах поблизу Херсона.

Про це пише видання Defense News.

Українська компанія NoviTechNe цього місяця представила новий безпілотник довжиною близько одного метра під назвою «Ursula».

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Ця багатофункціональна система здатна проводити розвідку на річці, діяти як плаваюча міна або ж виводити безпілотник з передачею зображення від першої особи (FPV-дрон) прямо з води.

На відео, оприлюдненому виробником, безпілотник маневрує серед прибережної рослинності, несучи на собі, що вірогідно, невеличкий FPV-дрон.

«Ursula» — не перший безпілотник такого типу, з яким експериментують українські компанії.

Протягом зими центр оборонних технологій Brave1, відповідальний за впровадження нових зразків озброєння, повідомив про випробування українськими військовими системи «Black Widow 2». Цей апарат також має довжину близько одного метра, може нести навантаження до трьох кілограмів і долати відстань до 10 кілометрів.

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Ключовими характеристиками таких річкових дронів є низький силует і компактні розміри, що робить їх набагато менш помітними порівняно з більшими USV, якими зазвичай користується Україна, як-от Magura або Seababy довжиною до шести метрів.

«Фокус України на розробці таких безпілотників для операцій у внутрішніх водоймах пояснюється необхідністю протидії російській активності на Дніпрі, особливо в Херсонській області. Потрібно було створити здатність маневрувати мережею каналів та вести удари по противнику», — пояснює Федеріко Борсарі, аналітик Центру європейської політики (CEPA) з трансатлантичної безпеки.

Українські сили можуть використовувати ці платформи для запуску FPV-засобів із несподіваних позицій поблизу російських позицій на мілководному Дніпрі або уражати ворожі баржі з логістикою.

За словами Борсарі, хоч менші розміри й обмежують корисне навантаження, вони краще підходять для річкових каналів завдяки високій маневреності та непомітності під час оборонних операцій і прихованих атак.

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«Розмір — ключовий параметр для систем, які мають діяти в мілководді», — вважає він.

Річки, як-от Дніпро, з його майже 981 кілометром протяжності в межах України, відіграють суттєву роль у війні, слугуючи природними оборонними лініями. Їхні мости — важливі об’єкти і вузькі місця, за які обидві сторони ведуть запеклу боротьбу.

Операції на річках мають свої тактичні виклики: навігацію ускладнюють піщані перекати, прибережна рослинність, гілки та навіть неглибокі ділянки. Рівень води часто змінюється, що робить рух непередбачуваним.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський презентував партнерам зброю, що може знищити Кримський міст.

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