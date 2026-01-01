Україна озброїлася ще двома комплексами Patriot: п’ять основних переваг цих систем ППО

Два комплекси протиповітряної оборони Patriot / © Міноборони України

Ще два комплекси протиповітряної оборони Patriot стали на захист українських міст і критичної інфраструктури. Як повідомляв раніше міністр оборони України Денис Шмигаль, цього вдалося досягти завдяки нещодавнім домовленостям з урядом Німеччини.

Про це повідомило Міноборони України на своєму сайті.

Patriot — зенітний ракетний комплекс виробництва США. Це одна з найдосконаліших систем ППО у світі. Призначена для знищення літаків, крилатих і балістичних ракет. Patriot здатен збивати високошвидкісні та складні цілі, забезпечуючи багатошаровий захист для стратегічних об’єктів і великих міст.

Основні переваги Patriot

Універсальність. Комплекс знищує різні аеродинамічні та балістичні цілі, включно з гіперзвуковими. Ракети Patriot уражають гіперзвукові ракети «Циркон» і «Кинджал», які розвивають швидкості до 11000 та до 16000 км/год відповідно.

Висока ефективність. Надточний радар Patriot використовує технології, які дозволяють одночасно виявляти та супроводжувати різні цілі. Ракети комплексу Patriot (особливо версія PAC-3 MSE) мають високу точність, уражають цілі прямим наведенням, що важливо для захисту від балістичних ракет.

Багатозадачність. Одна батарея Patriot одночасно виявляє до 100 цілей, супроводжує до восьми цілей.

Автоматичність. Можливість працювати в автоматичному режимі дозволяє Patriot миттєво реагувати на загрози, що важливо для перехоплення гіперзвукових ракет.

Дальність і висота. Patriot уражає повітряні цілі на висоті до 24 км і відстані до 160 км, закриваючи великі території.

Нині комплекси ППО Patriot захищають українські міста та критичну інфраструктуру, знижують втрати від ворожих ударів крилатими і балістичними ракетами по енергетиці та цивільних об’єктах.

Зазначимо, 17 грудня міністр оборони України Денис Шмигаль розповів про підписання низки нових важливих домовленостей з німецькими партнерами на суму понад 1,2 млрд євро. Першочергово завдяки домовленостям президента України Володимира Зеленського та канцлера ФРН Фрідріха Мерца наступного року Німеччина зобов’язалася виділити на підтримку України 11,5 млрд євро.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оголосив про приєднання Румунії та Хорватії до міжнародної ініціативи PURL (Procurement of United States Resources for Ukraine).

До програми PURL з закупівлі зброї Україні вперше долучаться країни з-поза меж НАТО.