Україна передала МАГАТЕ список показників, які потрібно перевірити на Запорізькій АЕС

Україна передала експертам МАГАТЕ перелік показників, які важливо перевірити під час візиту експертів на атомну станцію.

Місія МАГАТЕ сьогодні, 31 серпня, вирушила на ЗАЕС. Такої роботи організація не виконувала за всю історію свого існування.

Про це повідомив очільник Міненерго України Герман Галущенко.

"Ми спільно обговорили і передали місії перелік технічних і безпекових показників, які важливо перевірити міжнародним експертам під час візиту на станцію. Успішна реалізація всіх завдань місією матиме велике значення для ядерної безпеки не лише України, але й всього світу", - наголосив Галущенко.

Очільник Міністерства енергетики наголосив, що висновки і рекомендації за результатами роботи місії будуть імплементовані при повернені станції під контроль України.

"ЗАЕС - українська атомна станція, і лише Україна здатна гарантувати виконання всіх складових безпеки експлуатації", - наголосив Галущенко.

За його словами, після деокупаціі станції важливим етапом буде створення демілітаризованої зони навколо неї.

Нагадаємо, у вівторок, 30 серпня, до Києва прибула місія представників МАГАТЕ, які мають відвідати окуповану росіянами Запорізьку АЕС, але загарбники не припиняють провокації.

Глава держави назвав візит експертів з Міжнародного агентства з атомної енергії до України, зокрема на Запорізьку АЕС, "важливою місією". Він наголосив, що Україна вживає усіх заходів для безпечного візиту представників МАГАТЕ на атомну електростанцію.

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