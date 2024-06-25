Україна передала РФ митрополита УПЦ МП в обмін на кількох захисників – ЗМІ

Офіційно українська сторона не повідомляла про обмін. Сам митрополит сьогодні "засвітився" на зустрічі з Z-патріархом Кирилом.

У суботу, 22 червня, сайт РПЦ і російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що засудженого в Україні митрополита УПЦ МП Іонафана (Єлецьких) звільнили і незабором він має прибути до Москви. За повідомленням російських пропагандистських ЗМІ, звільненню Іонафана нібито сприяв Папа Римський Франциск. Українська сторона цю інфрмацію не коментувала.

Увечері напередодні Трійці стало зрозуміло, що митрополита дійсно відпустили – він "засвітився" на вечірньому богослужінні у кафедральному соборі РПЦ у Мінську.

Сьогодні, 25 червня, Z-патріарх Кирило, що благословляє окупантів на вбивства українців, особисто прийняв митрополита Іонафана і нагородив його орденом.

Кирило назвав засудженого митрополита УПЦ МП "сповідником віри", якого "репресували", але потім звільнили з "полону". За словами Z-патріарха, Іонафан в Україні вважав своїм завданням "опір злу". Очевидно, під "злом" глава РПЦ мав на увазі Україну.

Фото із сьогоднішньої зустрічі Іонафана і Кирила

Деталі обміну

За інформацією видання "Главком", 22 червня митрополита Іонафана було доставлено до кордону з Білоруссю, де його передали представникам Росії.

"Цінність Іонафана у тому, що він пішов по обміну на декількох військовополонених українських захисників, котрі утримувалися у неволі в Росії", – уточнює джерело видання.

За його словами, конкретно цього ієрарха МП хотіла забрати російська сторона. Зокрема, від патріарха РПЦ Кирила надійшло офіційне звернення.

Офіційно українська сторона не повідомляла про обмін. Офіційної інформації про звільнених захисників чи їхню кількість немає.

Хто такий митрополит УПЦ МП Іонафан

Нагадаємо, 12 жовтня 2022 року правоохоронці викрили митрополита Іонафана в роботі в інтересах Росії. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину.

Іонафан під час обшуків СБУ / Фото: із соцмереж

Після цього Іонафан потрапив до лікарні. Зокрема, під час обшуків у приміщенні Тульчинської єпархії УПЦ МП було знайдено низку пропагандистських листівок і "Гимн-молитву за Россию", слова до якого нібито написав сам архієрей.

Пропагандистські матеріали, знайдені правоохоронцями

За інформацією видання LB.ua, серед 13 провідних діячів УПЦ МП, українське громадянство яких призупинив президент Зеленський, є митрополит Іонафан та його вікарій, єпископ Сергій (Аніцой).

У серпні 2023 року суд відправив Іонафана до в'язниці на 5 років, визнавши винним за такими статтями:

ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

18 червня 2024 року апеляційний суд ухвалив вирок Іонафану.

10 квітня 2024 року Об’єднаний центр з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України при СБУ включив митрополита до списків на обмін полоненими. Спочатку митрополит відмовився від обміну, бо не, мовляв, вважає себе військовополоненим.

Як пише "Главком", митрополит Тульчинський і Брацлавський УПЦ МП Іонафан – непересічна фігура у церковному житті України та Росії. Він особисто знайомий і перебуває у дружніх відносинах з главою РПЦ патріархом Кирилом. У 70-роках минулого століття Єлецьких навчався у Ленінградській духовній семінарії та Ленінградській духовній академії, ректором яких у той період був теперішній очільник РПЦ Кирило. Хоча між ієрархами насправді і не така велика різниця у віці – всього три роки.

Іонафан Єлецьких був активним противником здобуття Української церкви незалежності у 1990-х роках.

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