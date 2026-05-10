Україна передала РФ "список 1000": кого можуть звільнити найперше

Один з обмінів полоненими. Фото ілюстративне / © Володимир Зеленський

Україна надала російській стороні «список 1000» для обміну полоненими, сформований за принципом терміну перебування в російські неволі.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Це стало можливим завдяки результатам перемовин за посередництва Сполучених Штатів, які відбулись напередодні.

Зазначається, що формування списку за принципом терміну перебування в полоні було неодноразово погоджено уповноваженими перемовниками України і РФ.

«Це справедливий гуманітарний підхід, що здійснюється за участі та підтримки Сполучених Штатів Америки та показує всьому світу турботу про оборонців з боку Української держави і є одним з кроків до справедливого миру», — зазначали у Коорштабі.

Там уточниили, що перемовний процес зараз триває. Тому аби зберегти його ефективність, Координаційний штаб закликає всіх утриматися від поширення будь-якої неперевіреної інформації, отриманої поза офіційними джерелами.

«У День матері зберігаємо віру, що сотні українських матерів невдовзі дочекаються своїх героїчних синів і доньок вдома», — підсумували у відомстві.

Раніше Дональд Трамп заявив про триденне перемир’я між Росією і Україною (9-11 травня) та обмін полоненими. Володимир Зеленський підтвердив готовність Києва до пропозиції США.

У Кремлі також підтвердили, що домовленості щодо припинення вогню та обміну полоненими було досягнуто після телефонних переговорів з адміністрацією президента США.

Проте згодом диктатор Путін заявив, що Росія нібито не отримувала від України пропозицій щодо обміну полоненими, про який сторони домовлялися за посередництва США.

Джерела в українській владі розповіли, що Путін хоче зірвати обмін.

У Мережі припустили, що таким чином диктатор хоче помститися за гучний указ президента Зеленського, в якому той дозволив росіянам провести парад на 9 Травня у Москві на Красній площі.

Проте Зеленський спростував ці чутки і заявив, що підготовка до обміну триває.

