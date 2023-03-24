Україна передала Росії всіх важкопоранених, які потрапили у полон після початку повномасштабної війни

У п'ятницю, 24 березня, Україна в односторонньому порядку передала Росії всіх важкопоранених полонених від початку повномасштабної війни, стан яких дозволяв транспортування.

У той час, як РФ продовжує утримувати в заручниках тисячі українських громадян, Україна передала Росії всіх важкопоранених, які потрапили у полон від початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Україна здійснила гуманітарну акцію та передала Росії усіх важкопоранених окупантів, стан яких дозволяв транспортування, захоплених в полон з початку широкомасштабного вторгнення", - йдеться в повідомленні.

У штабі наголошують, що Україна згідно з Женевською конвенцією в односторонньому порядку передала важкопоранених та важкохворих полонених окупантів російській стороні.

"У цьому випадку йдеться не про обмін військовополоненими, а саме про репатріацію: повернення важкопоранених полонених без жодних умов, як це передбачає міжнародне гуманітарне право", - наголошують у штабі.

Водночас держава-агресорка, "систематично нехтуючи міжнародними нормами, досі утримує в заручниках тисячі українських громадян, зокрема важкохворих і поранених, цивільних, дітей та жінок, літніх людей, а також тих, які потрапили в російський полон ще до початку широкомасштабного вторгнення".

"Усі ці категорії громадян згідно з міжнародним гуманітарним правом мали би бути повернуті Україні шляхом репатріації без жодних умов. Попри це росія не лише продовжує утримувати в заручниках цивільних та некомбатантів, але й відмовляється допускати до місць їхнього утримання представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, не забезпечує їх зв’язком з рідними, належним харчуванням, медичною допомогою, навмисно створюючи нелюдські умови перебування в неволі", - наголошують у Координаційному штабі.

Там закликали світову спільноту посилювати тиск на державу-агресорку, аби змусити РФ дотримуватися міжнародного гуманітарного права та звільнити з полону всіх незаконно утримуваних громадян України.

Нагадаємо, російським окупантам Верховний суд РФ заборонив здаватися в полон "добровільно". За це їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

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