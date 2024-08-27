Україна передасть США список цілей у РФ, по яких вона хоче вдарити далекобійною зброєю — Politico

Українська влада планує представити США детальний список цілей в Росії, які можуть бути знищені українськими військовими, якщо Вашингтон зніме обмеження на використання зброї. Це є останньою спробою переконати адміністрацію США в необхідності зняття обмежень на використання американської зброї проти Росії.

Про це пише Politico.

Міністр оборони України Рустем Умєров і очільник Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак планують відвідати Вашингтон цього тижня, щоб представити список адміністрації США під час переговорів. США вже кілька місяців стверджують, що зняття обмежень не матиме значного стратегічного впливу, оскільки Росія перемістила свої найважливіші цілі, зокрема авіацію, трохи далі від кордону, зробивши їх недосяжними.

Однак Київ визначив кілька важливих цілей, дістати які можна за допомогою американських ракет, і сподівається, що цей список допоможе переконати президента Джо Байдена змінити свою позицію. Українські чиновники давно лобіюють в адміністрації Байдена питання щодо зняття обмежень, щоб забезпечити більшу свободу дій для українських військових на території Росії і відтиснення російських військ від кордону.

Адміністрація Байдена стурбована можливими наслідками щодо ескалації конфлікту і оцінює, що Україні не вистачає достатньої кількості ракет великої дальності для удару по важливих цілях у Росії. Водночас США мають обмежений запас ракет ATACMS, які можуть бути надіслані до України. Українські чиновники вважають, що зняття обмежень є критично важливим для ефективності військових дій країни.

Терміни прибуття Умєрова і Єрмака до Вашингтона і деталі їхніх зустрічей поки що не визначено. Попередні візити українських чиновників включали зустрічі з радником з національної безпеки Джейком Салліваном і міністром оборони Ллойдом Остіном.

Нагадаємо, Джон Кірбі повідомив, що США продовжують переговори з Україною щодо можливого зняття обмежень на далекобійні удари по Росії. Обговорення відбуваються в закритому режимі.

Читайте також: