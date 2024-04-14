Україна передислокувала після зими частину ППО: у CNN пояснили мету

Україна може задіяти нову систему Patriot для збиття ворожих літаків.

Україна передислокувала після зими значну частину ППО від інфраструктури на передову.

Про це пише CNN.

За словами аналітиків, це не помилка, це просто розстановка пріоритетів.

"Думали, що якщо закінчиться зима, то, напевно, ми зможемо застосувати ППО в інших місцях", - йдеться у повідомленні.

Водночас заступниця міністра енергетики Гринчук зауважила, що майже всі річні зусилля з відновлення та ремонту енергосистеми після 2022 року були знищені за кілька днів

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни знову запускали ударні безпілотники та ракети по Україні.

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