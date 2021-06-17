Україна переходить до зони надвисоких температур і катаклізмів: є загроза нестачі води та зміни клімату

Деградація земель та опустелювання - одні з найбільших загроз для сталого розвитку людства.

За свідченнями вчених, через кліматичні зміни Україна переходить до зони надвисоких температур і погодних катаклізмів. У найближчі 30-40 років країні загрожує опустелювання великих територій.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

"Деградація земель та опустелювання призводять до серйозних проблем – зміни клімату, втрати біорізноманіття, нестачі води, поширення бідності, голоду та масових міграцій населення", - зазначають у міністерстві.

Спеціалісти говорять про сумну статистику:

розораність земель України є однією з найвищих у світі та сягає трохи більше, ніж 54 % території. Це призводить до значного розвитку деградаційних процесів;

13 млн га сільськогосподарських угідь зазнають згубного впливу водної ерозії;

понад 6 млн га земель систематично піддаються вітровій ерозії;

до 20 млн га охоплені пиловими бурями.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський наголошує, що для України боротьба з опустелюванням та деградацією земель є одним з головних напрямків державної екологічної політики. Для цього затверджений Національний план дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням до 2025 року та створена Координаційна рада з питань боротьби з деградацією земель та опустелюванням.

"Україна приєдналася до процесу встановлення та реалізації добровільних національних завдань щодо досягнення нейтрального рівня деградації земель. Така робота проводиться у рамках впровадження Цілей Сталого Розвитку та Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням. Аби досягти нейтрального рівня деградації земель, маємо втілювати заходи зі стабілізації підвищення вмісту гумусу в ґрунтах", - наголосив Роман Абрамовський.

Нагадаємо, коли в Україні припиняться дощі і розпочнеться справжнє літо. В Україні через циклон до 18 червня буде дощова погода і спеки очікувати не варто. Крім того, можливі грози і град.

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