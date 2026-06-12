Сили безпілотних систем / © Сили безпілотних систем ЗСУ

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Сили оборони України, схоже, досягли тактичної переваги над ворогом у використанні безпілотників на полі бою та успішно нарощують ударну кампанію середньої дальності. Це призводить до стрімкого збільшення втрат російських окупантів на тлі серйозного зниження рівня мобілізації в РФ.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Технологічний прорив ЗСУ: перевага 1,5 до одного

Аналітики посилаються на заяву Головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського від 11 червня. За його словами, українські FPV-дрони наразі кількісно переважають російські безпілотники на фронті у співвідношенні 1,5 до одного, і цей розрив продовжує збільшуватися.

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Лише протягом травня 2026 року українські підрозділи безпілотних систем уразили майже 180 000 верифікованих цілей, що на 27% більше, ніж у квітні. Крім того, українські воїни виконали 12 500 бойових завдань на передовій за допомогою наземних роботизованих платформ (НПБ).

Також ЗСУ здійснили близько 2000 ударів середньої дальності. Серед ліквідованих цілей лише за травень:

414 російських штабів та пунктів управління;

Десятки місць скупчення особового складу та техніки.

Росіян вибивають тисячами: втрати перевищили набір

Експерти ISW підкреслюють, що посилення ударів ЗСУ по логістиці та живій силі ворога призвело до перелому в цифрах втрат. Президент Фінляндії Александер Стубб нещодавно заявив, що за останні пів року українські війська щомісяця ліквідовували або поранювали близько 35 000 російських солдатів. Водночас Кремлю вдається вербувати лише близько 27 000 нових контрактників на місяць.

«Співвідношення втрат на фронті наразі становить вісім убитих росіян до одного українця, тоді як раніше воно було три до одного», — зазначив Стубб.

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Ці дані підтверджує і генерал Сирський: з початку 2026 року ЗСУ знищили на 12 500 російських військових більше, ніж Росія спромоглася набрати до лав своєї армії.

Криза з фахівцями в армії РФ

Російське командування вже відчуває гострий дефіцит кадрів, особливо у підрозділах безпілотних систем. За даними воєнної розвідки України, контракт із Міноборони РФ підписали лише 14 500 фахівців із дронів — це заледве 21% від річного плану набору окупантів.

Масштабна ударна кампанія України середньої дальності, яка триває з початку весни 2026 року, суттєво підірвала логістичні маршрути РФ на окупованому півдні та в Криму, що заблокувало спроби росіян просуватися на театрі воєнних дій.

Як раніше заявив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді, за рік СБС знищили понад 100 тисяч «хробаків», в наступному планується ще 200 тисяч.

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