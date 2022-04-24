Україна переможе зло: Збройні Сили привітали українців з Великоднем

Представники ЗСУ привітали українців піснею зі світлим святом Воскресіння.

Збройні Сили України привітали українців зі Великоднем.

Відповідне вітання розміщене у повідомленні на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ України у Facebook.

"Воскресіння Сина Божого є свідченням торжества життя над смертю, перемоги добра над злом.

"Смерть, де твоє жало? Пекло, де твоя перемога? Знищено Ісусом Христом!" - полум'яно вигукує апостол Павло, розповідаючи сучасникам і нащадкам про цю видатну подію в історії людства", - нагадали українські військові.

"Нам з вами випало жити в переломні часи, коли знахабніле зло прийшло до нас посіяти страх і смерть. Між 500-кілограмовими авіаційними бомбами, дикими ордами російських окупантів та мирним населенням квітучої України - лиш янгольське воїнство та особовий склад Збройних Сил України. Ми, військовослужбовці, докладемо всіх зусиль, щоб дарований Богом сьогоднішній Великдень був мирним і радісним для вас, дорогі українці. Ця пісня є нашим подарунком всім, кого ми захищаємо, - а також захисникам України на полях боїв", - йдеться у повідомленні.

"Господь переміг смерть та пекло - і Україна переможе зло, що повстало проти нас. Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!", - резюмували у ЗСУ.

Виконали пісню музиканти і співаки Заслуженого Академічного Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України під художнім керівництвом Заслуженого диригента України Дмитра Антонюка.

Звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 59-го дня війни