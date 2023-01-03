Україна перевершила США у своїх технологіях цифровізації армії: чому заздрять американці

Україна створила власну розвідувально-інформаційну мережу для координації бойових підрозділів на полі бою. Західні ЗМІ розповіли, в чому її перевага над американськими аналогами.

Українська розвідувально-інформаційна мережа виявилася дешевшою та оперативнішою за свого американського аналога, на створення якого у Пентагону пішли десятиліття і мільярди доларів.

Про це пише The Wall Street Journal.

"Імпровізована київська мережа з безпілотників, винищувачів та зброї, пов'язаних через супутниковий зв'язок і спеціальне програмне забезпечення, дає її солдатам рівень інтелекту, координації і точності, який дозволяє силам нарізати кола навколо такої, що переважає за чисельністю і озброєнням, але незграбної армії Росії", – пише видання.

Успішне створення української віртуальної командно-контрольної системи "на ходу" дає Заходу цінні уроки, зокрема щодо необхідності експериментувати та залучати невійськових експертів. Крім того, за словами британського підполковника, який від 2014 року працював зі збройними силами США та України над оборонною реформою Ґлена Ґранта, бюрократичні західні військові "надто повільні та важкі", щоб швидко застосовувати нові технічні рішення для вирішення проблем на полі бою.

"Урок в тому, що ви повинні впроваджувати новації, а ми не впроваджуємо", – поскаржився Ґрант.

Він додав, що саме українці продемонстрували, як можна оцифрувати війну.

"Противник 20 років готувався до повноцінної [технічної] війни. Ми зробили технологічний стрибок за 10 місяців", – заявив минулого тижня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Американські журналісти захоплено пишуть про те, як українські солдати "модифікують готові дрони", пристосовуючи їх для скидання гранат на окопи противника, роблять безпілотні автомобілі з кулеметами і вигадують інші новації.

Окремо згадується система "Delta", за допомогою якої українські командири на полі бою в реальному часі отримують розвіддані від безпілотників і від коригувальників з числа місцевого населення.

"Це називається пов'язаною війною, і завдяки життєвому досвіду українська армія стане передовою за всю історію", – заявив Роман Перімов, який очолює підрозділ з розроблення нових військових технологій в одній із бригад ЗСУ.

Зазначається, що одним з елементів успіху України в галузі військових інновацій є те, що безліч приватних компаній і навіть окремі військові частини ведуть власні військово-технічні розробки.

Водночас за словами колишнього офіцера спеціальних операцій США Бреда Гелсі, в американській армії не вдається швидко навіть підписати стандартний контракт.

Нагадаємо, раніше очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що українські військові дуже вдало використовують новітні технології, що дає їм перевагу над російськими окупантами на полі бою. За його словами, однією з причин успішного витіснення Збройними силами України російських загарбників є розумне використання українцями нових технологій.

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