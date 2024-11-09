Україна виготовила понад 100 ракет цього року – Зеленський

Україна перетнула позначку перших ста одиниць ракетного озброєння цього року.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців 9 листопада.

"Сьогодні провів уже кілька нарад щодо оборонної тематики. Перша – наше спеціальне виробництво, наші стратегічні галузі, наша зброя. Була доповідь Олександра Камишіна. В цьому році ми змогли вийти на значні результати по кількох напрямах. Це і наша українська артилерія – наші снаряди, наші гармати. Це і дрони – різних видів, для різних завдань, – які не лише допомагають фронту захищати позиції та знищувати окупанта, але й завдають ударів по Росії на все більшу і більшу глибину. Ми будемо це нарощувати. Ми перетнули позначку перших ста одиниць ракетного озброєння цього року. Тут без деталей, але я хочу подякувати кожному й кожній, хто задіяний у цьому нашому виробництві, хто організовує відповідні процеси", – розповів президент.

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Зеленський зазначив, що цей напрямок Україна нарощуватиме.

"Зараз уже понад 800 компаній працюють над виробництвом зброї для наших Сил оборони та безпеки України. Зараз уперше за понад 30 років незалежності ми маємо не просто поодинокі інвестиційні кроки партнерів в Україні, а системні моделі для інвестування. Зокрема, це модель Данії, данська модель, яка вкладає кошти й залучає інвестиції у виробництва. Ми домовились також із Францією про іншу трішки модель – із залученням також технологій і побудовою відповідних виробництв. Також є попередні домовленості з іншими нашими партнерами по локалізації виробництва зброї в Україні. І це те, що буде нас постійно посилювати", – наголосив він.

Зеленський також повідомив, що заслухав доповідь військових та Міністерства оборони.

"Головком Сирський, начальник Генерального штабу Баргилевич, міністр оборони України Умєров. Найбільше уваги зараз – Курахівському напрямку", – зазначив він.

Зеленський також нагадав, що цей тиждень, на жаль, приніс Україні жорстокі російські удари по Харкову, по Донеччині, по Сумщині та Одесі, по Запоріжжю.

"Фактично щодобово удари дронів. Також ракетні удари. І кожна зустріч, кожні перемовини з партнерами, які мають відповідні системи ППО, – це завжди розмова про додатковий захист України від російського терору. Тут, у Європі, на континенті, достатньо ще систем ППО, які можуть забезпечити Україні справді надійний захист. І це не можна зрозуміти – коли ППО просто стоїть. Стоїть без діла тоді, коли кожна система може врятувати сотні, а то й тисячі життів. Ми продовжимо переконувати наших партнерів", – зауважив президент.

Володимир Зеленський відзначив українських рятувальників: увесь колектив ДСНС України, який працює саме там, де просто обʼєктивно не вистачає посилених можливостей для ППО.

Нагадаємо, тиждень тому президент України Володимир Зеленський заявив, Росія поступово нарощує активність щоденних атак "шахедів" та ракет. І для цього агресор досі має змогу використовувати західні компоненти.

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