Азовське море / © pixabay.com

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Україна зуміла фактично ліквідувати домінування Російської Федерації в Азовському морі, перетворивши цю акваторію на справжнє кладовище для російських кораблів.

Про це йдеться у матеріалі авторитетного британського видання The Telegraph.

Флот РФ панічно тікає з відкритої води

Журналісти зазначають, що після серії успішних українських атак кількість російських суден в акваторії Азовського моря різко скоротилася. Кораблі окупантів тепер панічно уникають відкритої води та намагаються триматися винятково ближче до виходів з моря, щоб не стати черговою ціллю.

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Цей успіх суттєво ускладнив логістику ворога та постачання окупованого Криму, де вже зараз фіксують серйозні проблеми з електроенергією і пальним.

Перемога без власного флоту: тактика ЗСУ

Військові експерти, яких цитує видання, наголошують на унікальності української стратегії. Наша держава досягла таких результатів, не маючи повноцінного класичного флоту.

«Україна виграє цю битву за допомогою далекобійних дронів, точкових ударів по російській ППО та прибережній інфраструктурі. Безпілотники масово виводять з ладу системи управління і зв’язку суден, після чого понівечені кораблі доводиться евакуювати буксирами», — пише видання.

Аналітики констатують: Росія виявилася абсолютно не готовою до захисту навіть цивільних суден від масованих атак безпілотників, а її можливості щодо супроводу власного флоту вкрай обмежені.

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Нова фаза: під прицілом Новоросійськ

За інформацією The Telegraph, успішно завершивши етап розгрому ворога в Азовському морі, Україна вже розпочала нову фазу спецоперацій.

Наразі фокус атак зміщується у Чорне море. Це створює прямі та критичні загрози для ключових російських експортних маршрутів, зокрема через стратегічно важливий для Кремля порт у Новоросійську.

Нагадаємо, ЗСУ вибили 159 суден флоту Путіна. «Мадяр» показав вражальні цифри й відео.

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