Україна перейшла на е-лікарняні: які переваги і як отримати документ

Україна перейшла на е-лікарняні: які переваги і як отримати документ

У Мінцифри зауважують, що тепер отримання е-лікарняного буде швидким.

Україна від 1 жовтня перейшла на електронні лікарняні, а це означає, що громадянам не потрібно після одужання знову йти до медзакладу, стояти в черзі та контактувати з іншими людьми, щоб закрити лікарняний. Як працюють е-лікарняні і які переваги відтепер матимуть українці, розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Про це він написав у своєму Telegram.

За його словами, е-лікарняні є однією з найпопулярніших послуг в Україні, яку намагалися реформувати майже 10 років.

"Сьогодні Україна повністю переходить на електронні лікарняні! Це дуже важливий крок до режиму paperless в медицині... Ми спростили послугу і для пацієнтів, і для лікарів, і для держави", - написав Михайло Федоров.

Очільник Мінцифри нагадав, що в червні в Україні почався перехідний етап. За цей час майже всі лікарні під'єдналися до медичної системи, яка дозволяє працювати з е-лікарняними. Протягом цього часу лікарі сформували майже мільйон таких документів.

Також Федоров пояснив алгоритм отримання е-лікарняного:

Після обстеження пацієнта лікар формує медичний висновок. Формує його у Реєстрі та запевняє електронним підписом. Пацієнт отримує смс. Далі документ потрапляє до Реєстру Пенсійного фонду. Там формується електронний листок непрацездатності - документ, за яким нараховуються виплати. Пацієнт отримує другу смс. Роботодавець бачить документ на порталі ПФУ.

"Все швидко і максимально автоматично. Зберігаємо ваші час, сили і нерви. Адже це так важливо, особливо коли людина хворіє", - підсумував Федоров.

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