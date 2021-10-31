Україна перейшла на зимовий час: стрілки годинників перевели на годину назад

Двічі на рік в Україні ми переводимо стрілки останні 40 років.
У ніч проти неділі, 31 жовтня, українці вкотре перевели стрілки годинників. На годину назад. Так, відпочити зможемо на годину довше.
Може здатися, що перехід на зимовий час, коли ми отримуємо додатковий час для сну, — прекрасний спосіб висипатися і бути з ранку бадьорішими. Але, як показує практика, для багатьох людей таке переведення годинників має протилежний ефект. Було відзначено, що під час переходу між літнім і зимовим часом багато хто відчуває дискомфорт, аналогічний зміні часових поясів.
Зимовий часовий пояс, або як його називають у світі Гринвіч +2 - є більш природним для нас - вважають метеорологи, хоча визнають, що комфортний він не для всіх українських регіонів.
Двічі на рік в Україні ми переводимо стрілки останні 40 років. Раніше, це робили для вигоди промисловості – нині ця перевага мізерна, і щороку лише зменшується. Відмовитись од зміни часу по сезону намагались і в ЄС, але ця спроба провалилася, тому урядам країн дозволили визначатися на власний розсуд.
"Людина стає дратівлива, млява, або не досипає, або пересипає. Тому ми завжди збалансовано харчуємось, завжди маємо фізичні навантаження, завжди маємо достатню кількість сну", - застерігає фітнес-тренерка Влада Рижоголова.
Адаптація, кажуть фахівці, триватиме до тижня, залежно від особливостей організму. У Верховній Раді не відкидають, що це переведення може стане останнім.
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