Укрaїнa
327
Україна перейшла на зимовий час

Українці традиційно перевели годинники на зимовий час в останню неділю жовтня.

О 4:00 ранку 29 жовтня в Україні було здійснено перехід на зимовий час. Стрілки годинника перевели на одну годину назад — на 3:00.

Таким чином поточна доба стала довшою на одну годину.

Пристрої з автоматичним оновленням системного часу синхронізувалися без участі користувача.

Порядок переходу на зимовий і літній час регламентовано постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року. Згідно з документом, переведення годинників здійснюється в останню неділю березня (на літній час) і в останню неділю жовтня (на зимовий).

Вперше переведення годинника в Україні було впроваджено ще у 1981 році, коли країна перебувала у складі СРСР.

Раніше повідомлялося, що переведення годинників дуже сильно впливає на наше здоров’я, оскільки сонце — це основний регулятор циркадних ритмів.

Ми раніше інформували, що стрес, тривожні думки та загальна напруга часто стають причиною безсоння, проте існує простий і швидкий метод, який обіцяє допомогти заснути всього за дві хвилини.

