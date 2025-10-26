- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 327
- Час на прочитання
- 1 хв
Україна перейшла на зимовий час
Українці традиційно перевели годинники на зимовий час в останню неділю жовтня.
О 4:00 ранку 29 жовтня в Україні було здійснено перехід на зимовий час. Стрілки годинника перевели на одну годину назад — на 3:00.
Таким чином поточна доба стала довшою на одну годину.
Пристрої з автоматичним оновленням системного часу синхронізувалися без участі користувача.
Порядок переходу на зимовий і літній час регламентовано постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року. Згідно з документом, переведення годинників здійснюється в останню неділю березня (на літній час) і в останню неділю жовтня (на зимовий).
Вперше переведення годинника в Україні було впроваджено ще у 1981 році, коли країна перебувала у складі СРСР.
Раніше повідомлялося, що переведення годинників дуже сильно впливає на наше здоров’я, оскільки сонце — це основний регулятор циркадних ритмів.
Ми раніше інформували, що стрес, тривожні думки та загальна напруга часто стають причиною безсоння, проте існує простий і швидкий метод, який обіцяє допомогти заснути всього за дві хвилини.