- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 890
- Час на прочитання
- 1 хв
Україна перейшла на зимовий час, нічна атака БпЛА: головні новини ночі 26 жовтня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 26 жовтня 2025 року:
Атака БпЛА на Київ: влада розповіла про наслідки
Україна перейшла на зимовий час
Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками
Індія повністю відмовляється від російської нафти, а Китай скоротить закупівлі — Трамп
У Києві значно зросла кількість постраждалих внаслідок атаки дронів