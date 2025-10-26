ТСН у соціальних мережах

Україна перейшла на зимовий час, нічна атака БпЛА: головні новини ночі 26 жовтня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Україна перейшла на зимній час

Україна перейшла на зимній час / © pixabay.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 26 жовтня 2025 року:

Атака БпЛА на Київ: влада розповіла про наслідки Читати далі –>

Україна перейшла на зимовий час Читати далі –>

Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

Індія повністю відмовляється від російської нафти, а Китай скоротить закупівлі — Трамп Читати далі –>

У Києві значно зросла кількість постраждалих внаслідок атаки дронів Читати далі –>

