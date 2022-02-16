27 січня 2021 року кіберполіція викриває українських хакерів, які обікрали європейські банки на понад 2 млрд доларів / pixabay.com

Україна пережила найпотужнішу кібератаку за свою історію — Мінцифри

Україна пережила найпотужнішу кібератаку за свою історію — Мінцифри

Вартість проведення такої атаки становить мільйони доларів.

Кібератака, яка у вівторок, 15 лютого, була спрямована на Міністерство оборони України, портал “Дія” та онлайн-сервіси державних банків, була найбільшою в історії України.

Про це повідомив на спільному брифінгу Мінцифри, СБУ, Держспецзв'язку, Кіберполіції, РНБО та НБУ в середу, 16 лютого, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, потужна DdoS-атака повинна була посіяти паніку серед українців та викликати дестабілізацію в країні. Однак, хакерам не вдалося досягнути поставлених цілей, оскільки робота сайтів була відновлена досить швидко.

Натомість витрати хакерів на цю операцію були чималими. Михайло Федоров зауважив, що вартість проведення такої кібератаки може становити мільйони доларів.

Міністр наголосив, що внаслідок цієї атаки не створено жодних перешкод для подальшої цифровізації України.

За словами заступника керівника Національного координаційного центру кібербезпеки, Сергія Демедюка, фінансова та енергетична сфери працюють безперебійно. Нацбанк не зафіксував ніяких фінансових втрат, пошкоджень та викрадень.

Нагадаємо, у вівторок, 15 лютого, хакери атакували, зокрема, портал "Дія". DDoS-атаки йшли з території Росії, Китаю, Чехії та Узбекистану.

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