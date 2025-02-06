Україна пережила нічну атаку росіян: де гриміли вибухи

У ніч проти 6 лютого 2025 року росіяни знову влаштували повітряну атаку по Україні.

Про деталі повідомили у Повітряних силах України.

"Від 19.00 5 лютого противник атакував 77-ма ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків - Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово - та двома балістичними ракетами Іскандер-М" із Ростовської області", - йдеться у повідомленні відомства.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 56 "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

"Унаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Черкащина та Дніпропетровщина", - додали у Повітряних силах.

Крім цього, 18 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Раніше стало відомо, що у Запоріжжі зрання лунали вибухи. За попередніми даними ОВА, минулося без постраждалих. Більше інформації обіцяють надати згодом.

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