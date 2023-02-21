Україна переживає часи великих змін: експерт пояснив, чого саме вони стосуються

Україна наразі переживає часи великих змін. Наша держава змогла об’єднатися та отримала повагу всього цивілізованого світу.

Україна переживає часи великих змін. Це стосується того, що наша держава змогла об’єднатися та отримала повагу всього цивілізованого світу.

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю ТСН висказав військовий експерт Михайло Притула.

“Ми бачимо, що відбувається багато змін, зокрема у нашому ставленні та принципах щодо свого розвитку, своєї країни, свого народу. Україна об’єдналася, стала сильною, отримала повагу всього цивілізованого світу, заявила про себе як про світового гравця, прийняла виклик від другої армії світу і довела усім, що вона справді є другою. Я сподіваюся, що процеси боротьби з корупцією, переформатування української системи влади, яка ґрунтувалася на корупції, яка залишилася нам в спадок від нащадків Радянського Союзу, надалі зазнаватимуть змін”, - наголосив Михайло Притула.

Також він додав, що такі зміни дадуть можливості розвиватися Україні, створювати нову сучасну і потужну економіку.

“Наше завдання зараз — вистояти, зберегти свій народ, силу. Є багато речей, які дають нам можливість розвиватися і жити в дуже успішній і потужній країні. Ми воюємо зараз за це”, - підкреслив військовий експерт.

Нагадаємо, що Північноатлантичний альянс планує підтримати створення ефективної системи закупівлі зброї та боєприпасів для потреб ЗСУ.

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