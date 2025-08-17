Україна пережила атаку РФ: де сталися "прильоти"

РФ тероризує українців / © Getty Images

Реклама

У ніч проти 17 серпня росіяни влаштували повітряну атаку по Україні — випустили ударні безпілотники та ракету.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

«Противник атакував балістичною ракетою „Іскандер-М“ та 60-ма ударними БпЛА типу „Shahed“ і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків», — йдеться у повідомленні.

Реклама

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 40 ворожих БпЛА типу «Shahed» і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

«Зафіксовано влучання ракети та 20 БпЛА на 12 локаціях у прифронтових районах Харківщини, Донеччини та Дніпропетровщини», — додали у відомстві.

Нагадаємо, у Сумах ворог атакував центральну частину міста. Після удару спалахнула пожежа.