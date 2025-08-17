- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 324
- Час на прочитання
- 1 хв
Україна пережила атаку РФ: де сталися "прильоти"
Уночі окупанти випустили 60 ударних дронів, ППО збила 40. Зафіксовано влучання ракети та 20 БпЛА.
У ніч проти 17 серпня росіяни влаштували повітряну атаку по Україні — випустили ударні безпілотники та ракету.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
«Противник атакував балістичною ракетою „Іскандер-М“ та 60-ма ударними БпЛА типу „Shahed“ і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків», — йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 40 ворожих БпЛА типу «Shahed» і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.
«Зафіксовано влучання ракети та 20 БпЛА на 12 локаціях у прифронтових районах Харківщини, Донеччини та Дніпропетровщини», — додали у відомстві.
Нагадаємо, у Сумах ворог атакував центральну частину міста. Після удару спалахнула пожежа.