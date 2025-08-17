ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
324
Час на прочитання
1 хв

Україна пережила атаку РФ: де сталися "прильоти"

Уночі окупанти випустили 60 ударних дронів, ППО збила 40. Зафіксовано влучання ракети та 20 БпЛА.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
РФ тероризує українців

РФ тероризує українців / © Getty Images

У ніч проти 17 серпня росіяни влаштували повітряну атаку по Україні — випустили ударні безпілотники та ракету.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

«Противник атакував балістичною ракетою „Іскандер-М“ та 60-ма ударними БпЛА типу „Shahed“ і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків», — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 40 ворожих БпЛА типу «Shahed» і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

«Зафіксовано влучання ракети та 20 БпЛА на 12 локаціях у прифронтових районах Харківщини, Донеччини та Дніпропетровщини», — додали у відомстві.

Нагадаємо, у Сумах ворог атакував центральну частину міста. Після удару спалахнула пожежа.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie