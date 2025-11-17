Україна переживає безпрецедентну житлову кризу: зруйновано або пошкоджено понад 236 тисяч будівель

Зруйнований будинок / © ДСНС

Реклама

Міжнародна організація з міграції ООН (МОМ) у новій доповіді схарактеризувала ситуацію в Україні як "безпрецедентну житлову кризу". За оцінками експертів, масштаб руйнувань та вимушених переміщень створив критичний дефіцит доступного житла як для внутрішньо переміщених осіб, так і для тих, хто повертається до зруйнованих громад.

Про це пише Укрінформ.

За даними МОМ, від початку повномасштабної війни в Україні зруйновано або пошкоджено понад 236 тисяч будівель, а понад 2,5 мільйона одиниць житла стали недоступними. Ситуацію погіршують нестача муніципального житла, нерегульований ринок оренди та масова втеча людей від бойових дій.

Реклама

Близько 10,6 млн українців, тобто майже чверть довоєнного населення країни, були змушені залишити домівки. Більшість виїхали за кордон. З-поміж 3,7 млн внутрішніх біженців, які залишаються в Україні, дві третини мають труднощі з оплатою орендованого житла. У доповіді підкреслюється, що багато сімей уже повністю вичерпали свої заощадження через залежність від високих орендних платежів — переселенцям доводиться витрачати 50% і більше своїх доходів лише на оплату житла.

У МОМ наголошують, що на тлі тяглої війни забезпечення житлових потреб для мільйонів переміщених українців є пріоритетом.

"МОМ прагне допомогти внутрішньо переміщеним особам та громадам, які їх приймають, будувати довгострокове майбутнє. Це включає навчання нових навичок, пошук роботи та забезпечення стабільного житла", — заявив голова місії МОМ в Україні Роберт Тернер.

Нагадаємо, нещодавно Олена Тополя показала, який вигляд має їхня з чоловіком оселя після руйнування російською ракетою, та поділилася подробицями тієї жахливої ночі. Артистка зізналася, що досі не може оговтатися від пережитого страху та шоку.