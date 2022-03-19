Україна — перша держава світу, що судиться за Конвенцією про фінансування тероризму — Джапарова

Україна — перша держава світу, що судиться за Конвенцією про фінансування тероризму — Джапарова

Та друга держава у світі, яка позивається за Конвенцією з ліквідації всіх форм расової дискримінації.

Україна стала першою державою світу, яка судиться за Конвенцією про фінансування тероризму, повідомляє заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова під час брифінгу в "Медіа Центрі Україна".

“Україна — перша держава у світі, яка судиться за Конвенцією про фінансування тероризму. Тому до результату розгляду цієї справи прикута увага не лише юристів-міжнародників з усього світу, а й великого кола держав-учасниць. У разі нашої перемоги Росію визнають державою-терористом”, — розповіла Джапарова.

Вона додала, що Україна — друга держава у світі, яка позивається за Конвенцією з ліквідації всіх форм расової дискримінації. Раніше за цією Конвенцією, за її словами, без успіху судилась Грузія.

Нагадаємо, Швейцарія заборонить експорт предметів розкоші до Росії, а також запровадить обмеження на угоди з деякими державними компаніями та заборону надання рейтингових послуг для російських клієнтів чи організацій.

Раніше Федеральна рада Швейцарії заборонила постачати до Росії товари, що стосуються сфер оборони та безпеки, а також нафтової, авіаційної та космічної галузей.

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