Україна першою порушила монополію РФ на ринку ядерного палива – Котін про санкції ЄС

Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін наголосив, що Україна забезпечила можливість накладення санкцій на Росію з боку Європи у сфері ядерної енергетики, позбавивши країну-агеросорку монополії на паливо для атомних станцій на європейському ринку.

Про це він розповів в ефірі національного телемарафону.

"Україна стала першою країною, яка порушила монополію Росії на ринку палива, почавши заміщати її паливо на американське, компанії Westinghouse, спочатку в реакторах ВВЕР-1000, а тепер і в ВВЕР-440. Таких реакторів у Європі 16, і на сьогодні наші європейські партнери не мають аргументів проти запровадження санкцій щодо Росії. Раніше цей аргумент полягав у тому, що не можемо запровадити санкції, бо не буде палива для АЕС. Паливо є. Це велика подія, монополію Росії порушено, і можна запроваджувати санкції", - наголосив очільник "Енергоатому".

Котін також наголосив, що санкції стануть першим кроком до обмеження російської держкорпорації "Росатом" у доступі до європейського ринку та отримання коштів від роботи на ньому.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару росіяни пошкодили ракетами енергооб’єкт у Харкові (фото).

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